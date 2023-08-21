Kastamonu'da veterinerler sağlıkta şiddet yasasından yararlanmayı talep etti

Kastamonu'da veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasasından yararlanmayı talep etmek için bir araya geldi.

Kastamonu'da veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasasından yararlanmayı talep etmek için bir araya geldi.

Kadıdağı Şehit Şerife Bacı Mesire Alanı'nda bir araya gelen Kastamonu Veteriner Hekimler Odası üyeleri, veteriner hekimlere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 veteriner hekim odasının yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptıklarına işaret eden Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, kutsal bir meslek yaptıklarını söyledi.

Salgınlar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim konularının ilerleyen yıllarda karşı karşıya kalınacak en büyük sorunlardan olduğunu dile getiren Maşalacı, veteriner hekimliğin bu sorunların çözümü için stratejik konumda olduğunu vurguladı.

Yaşanan süreçlerin veteriner hekimleri yıldırdığını ve bıktırdığını belirten Maşalacı, şunları kaydetti:

"Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve sağ lıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağ lıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır."

Açıklamanın ardından veteriner hekimler toplu fotoğraf çekilip, bir gün iş bıraktı. ???????