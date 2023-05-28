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Kastamonu'da vatandaşların seçim sevinci

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Kastamonu'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehir merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, kornalar ve sloganlarla kutlama yapmaya başladı.

Kastamonu'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için sokaklara akın etti

KASTAMONU - Kastamonu'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehir merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, kornalar ve sloganlarla kutlama yapmaya başladı.

2. Tur Cumhurbaşkanlığının resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara akın etti. İl merkezinde vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedirhan Göksu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu Güncel Haberler

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