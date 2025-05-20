Kastamonu'da Vatandaşların Ayılarla İlginç Sohbetleri Kamerada

Kastamonu'da Vatandaşların Ayılarla İlginç Sohbetleri Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da vatandaşların kış uykusundan uyanan ayılarla sohbet etmeye çalıştığı anlar, gülümseten görüntülere sahne oldu. Ayılar yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan anlar büyük ilgi gördü.

Vatandaşların ayıyla gülümseten sohbeti kameraya yansıdı

KASTAMONU - Kastamonu'da vatandaşların karşılaştıkları ayılarla sohbet etmeye çalıştığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kastamonu'da kış uykusundan uyanan ayılar, yerleşim yerlerine yakın bölgelere ve yollara inmeye başladı. Küre ilçesinde Kastamonu-İnebolu karayolu kenarındaki bir ayıyı gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşın ayıya, "Yerim seni" diye seslenmesi ise gülümsetti. İnebolu ilçesinde de ayıyla karşılaşan vatandaşlardan biri, ayıya "Gel, gel bir kere seveyim" diye seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan her iki görüntü de büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - Güncel
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim

Dev final öncesi çıldırdı: Ben bir soytarı değilim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

Şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanı açıklandı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi

Emre Belözoğlu olmadı! Gözünü küme düşen o takımın hocasına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.