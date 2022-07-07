Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk (24) ve Adem Önder yaralandı. Yaralılardan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önder'in tedavisi ise sürüyor. Hayatını kaybeden Öztürk'ün nişanlı olduğu ve Ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi. AA / Özgür Alantor - Güncel Güncel Haberler

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