Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı
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Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu-Taşköprü kara yolunda yol kontrolü sırasında durdurulan araç ile Z.S, M.T. ve İ.A'nın üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Kastamonu-Tosya kara yolundaki bir araçta bulunan E.K'nin üzerinde de 19 uyuşturucu hap bulundu.
Jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel