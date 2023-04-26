Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu-Taşköprü kara yolunda yol kontrolü sırasında durdurulan araç ile Z.S, M.T. ve İ.A'nın üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu-Tosya kara yolundaki bir araçta bulunan E.K'nin üzerinde de 19 uyuşturucu hap bulundu.

Jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.