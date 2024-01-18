Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 91,05 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.