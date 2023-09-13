Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, reçeteye tabii hap, uyuşturucu madde alımında kullanılan cam düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin ve reçeteye tabii hap ile uyuşturucu madde alımında kullanılan cam düzenek yakalandı. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 40 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan iki şahsın üzerinde ve aracında da arama yapıldı. Aramada 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU