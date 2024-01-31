Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 47 tabanca fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği fişeği, 18 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.