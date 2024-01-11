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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 5 ayrı adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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