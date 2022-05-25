Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla alkollü içki ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Pınarbaşı ilçesinde yaşayan C.K'nın (58) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 550 litre fermente alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bira, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 düzenek ve musluklu kova, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

C.K, gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 1 pala olarak tabir edilen kesici alet ile değişik miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kaçak İçki, Kastamonu, Güncel, Haberler

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