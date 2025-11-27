Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 15 Yıl Hapis

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık A.B. ile avukatı katıldı.

A.B. savunmasında, uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu söyleyen A.B, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, A.B'yi uyuşturucu ticareti yapmaktan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mayıs 2024'te durdurdukları bir araçta 4,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirmiş, şüpheli A.B. tutuklanmıştı.