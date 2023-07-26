Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hüküm giyen G.E. yakalandı. G.E, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hüküm giyen kişi yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.E. yakalandı.

G.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.