Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar U.K, H.K, R.S. ve L.Ç. katıldı.

U.K, duruşmadaki savunmasında, içtiği sigaranın uyuşturucu olduğunu bilmediğini, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti.

H.K. ise uyuşturucu kullandıklarını ama pişman olduklarını belirterek, "8 ay kadar tutuklu kaldım. 3 çocuk okutuyorum. Bir hataya düştük, pişmanım. Bizim kimseye uyuşturucu satma gibi bir niyetimiz yoktu. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

R.S. sadece aracılık yaptığını, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

L.Ç. de suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkları "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl ağustos ayında düzenlenen operasyonda İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği iddiasıyla U.K. ve H.K. yakalanmış, ifadeleri doğrultusunda R.S. ve L.Ç. de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.