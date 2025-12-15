Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan sanığının yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunan sanık hakim karşısına çıktı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Sanık E.A. savunmasında uzun yıllardır uyuşturucu kullandığını söyledi.

Yaklaşık 8 aydır tutuklu olduğunu belirten E.A, bu süreçte uyuşturucudan arındığını dile getirerek tahliye ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.