Kastamonu'da uyuşturucu suçundan hükümlü 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan çalışmada "kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.