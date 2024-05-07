Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan T.T. ve K.Y. gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.