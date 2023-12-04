Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.Ç'nin aracında 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Merkez ilçede düzenlenen operasyonda A.Ç'nin aracında 195 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.