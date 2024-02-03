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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde ve ikametinde çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda S.H'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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