Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 271,67 gram bonzai, 9,46 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 2 reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Haberler

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