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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Örencik köyünde N.İ'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada kenevir tohumu ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.İ. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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