Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Örencik köyünde N.İ'nin ikametinde arama yapıldı.
Aramada kenevir tohumu ve tabanca fişekleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.İ. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel