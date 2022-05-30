Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.A'nın (55) uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, hassas terazi ve 8 bin 300 lira ile uyuşturucu sattığı değerlendirilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu A4 kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Kastamonu Hanönü Güncel Haberler

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