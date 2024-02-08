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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen S.Ç'nin üzeri ve evinde yapılan aramada, esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen S.Ç'nin üzeri ve evinde yapılan aramada, esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Adliye Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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