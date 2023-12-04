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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ü.Ö'nün ikametinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Hisarcık Tutuklama Adliye Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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