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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

4 Aralık 2023 22:49 Son Güncelleme: 22:50 Abone Ol

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.