Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrollerinde bir ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.