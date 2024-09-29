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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Silahlarla Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Silahlarla Yakalandı
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla birlikte yakalandı. Aramada uyuşturucu haplar ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu G.T.P. ve Ö.K'nin araçlarında ve üstlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, uzun namlulu tabanca, otomatik av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 4 uyuşturucu hap ile tabanca ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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