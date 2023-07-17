Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli tutuklandı.