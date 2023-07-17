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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö'nün ikametinde yapılan aramada 139,58 gram sentetik uyuşturucu, 149 reçeteye tabi hap, 10,53 gram esrar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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