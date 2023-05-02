Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Kastamonu'da piyasaya süreceği tespit edilen M.D'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.