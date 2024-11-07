Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar dikkat çekti. Adliyeye sevk edilenlerden sadece E.H. tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İnebolu ve merkez ilçede yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonlarda S.A, M.A.Ç, İ.Ç. ve E.H. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.