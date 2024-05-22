Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve içindeki iki zanlının üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kastamonu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title