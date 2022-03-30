Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bozkurt ilçesinde R.K'nin evinde yapılan aramada 825 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.