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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda kenevir bitkisi, esrar, ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tosya ilçesinde H.Y.S'nin ikametinde yapılan aramada kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.

Daday ilçesinde Ö.K. ve S.B'nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile sentetik ecza hapı bulundu.

Araç ilçesinde yapılan operasyonda da durdurulan bir araçta bulunan K.K, O.D. ve S.A'nın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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