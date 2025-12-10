Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda iki araçta bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 63,62 gram kokain, 1,87 gram esrar ile 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A, O.T, G.Y.U, N.F.A. ile M.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.