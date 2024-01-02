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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il merkezinde durdurulan bir otomobilde ve Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise S.T, S.Z, M.G, F.K ve M.K olarak belirlendi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.T, S.Z, M.G. gözaltına alındı. M.G'nin ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.

Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kastamonu Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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