Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Sanığa Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sanıktan 4'üne 16 yıl 6 ay, birine ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanıklar uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanıyordu.

Kastamonu'da il merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sanıktan 4'üne 16 yıl 6'şar ay, bir sanığa ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklar S.D, S.E, C.Z.Y. ve F.C. katıldı. Sanık N.Ö. ise duruşmaya Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar, savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.D, F.C, S.E. ve N.Ö. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 16 yıl 6'şar ay hapis ve 165'er bin lira adli para cezasına hükmetti. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 68 bin 700 lira adli para cezası verilen, etkin pişmanlıktan yararlanan C.Z.Y. ise yattığı süre göz önüne alınarak ve iyi hal indirimi uygulanarak tahliye edildi.

Kastamonu'da günlük kiralık bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 2024 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.