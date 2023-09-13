Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 58 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 57 tabanca fişeği, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda durdurulan bir araçtaki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 58 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 57 tabanca fişeği ele geçirildi.
Bir başka operasyonda ise 2 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 50 mermi bulundu.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.