Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Ceku"nun da katıldığı operasyonda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, torpidoya gizlenmiş şekilde 4,25 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan H.S, G.İ. ve U.G. gözaltına alındı.