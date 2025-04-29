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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Operasyonda sentetik uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda G.Y, M.A.K, T.A. ve Z.F. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y, M.A.K ve T.A. tutuklandı, Z.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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