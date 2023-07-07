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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Hint keneviri ve bonzai ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde Ö.Ç, Araç ilçesinde T.G. ve Tosya'da M.F.Ö'nün ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Hint keneviri ve bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

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