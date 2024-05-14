Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda N.İ. ve H.S. isimli 2 zanlı tutuklandı. Operasyon sonucunda bir ikamette uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında olayla ilgisi bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan H.S. de polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.