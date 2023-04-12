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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen T.G. ve M.G'nin üst aramasında 10,54 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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