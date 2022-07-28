Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin üst ve otomobillerinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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