Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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