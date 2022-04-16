Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ikamette yapılan aramada, farklı miktarlarda ekstazi ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.