Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ikamette yapılan aramada, farklı miktarlarda ekstazi ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title