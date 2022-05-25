Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin evindeki aramalarda, 1599 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, kesici ve delici aletler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 715 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Uyuşturucu, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Haberler

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