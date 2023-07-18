Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 14,15 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 cam düzenek, çeşitli miktarlarda eroin, esrar ve sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel