Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.