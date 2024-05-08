Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin ikamet, araç ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede hangi statta oynanacak 2024? Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024? Yusuf Tekin istifa edecek mi MEB 2024? Fenerbahçe Euroleague dörtlü finale (Final Four) çıktı mı, elendi mi? TV8.5 canlı izle! (REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH) 8 Mayıs TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar! Real Madrid Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Fenerbaçe Monaco Eurolig serisi kaç kaç, kim önde? Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Monaco Fenerbahçe Beko Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Real Madrid Bayern Münih maçı CANLI izle! 8 Mayıs R. Madrid B.Münih maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title