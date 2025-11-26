Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 20 gram metamfetamin, 5 şişe halinde 90 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş 4 nemli kıvamda peçete parçası, doldurulmuş 190 makaronda 95 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 3 fişek halinde 5 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün ele geçirildi.
Operasyonda H.T. Y.Ç, E.A, E.S, R.O. ve V.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.