Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik bir ikametgaha operasyon düzenledi.

Operasyonda yeşil reçeteye tabi 896 hap ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alındı.

???????

AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title