Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da yol kontrolü sırasında üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, M.B'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Başka bir suçtan da 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel