Üye Girişi
Haberler
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da yol kontrolü sırasında üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, M.B'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka bir suçtan da 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title