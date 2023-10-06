Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'nun Cide ile Çatalzeytin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde ile kaçak alkol yakalanan üç şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.C. ve G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlçede dün düzenlenen operasyonda üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirilen G.C. ve G.B, gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Güncel