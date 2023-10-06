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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ile Çatalzeytin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde ile kaçak alkol yakalanan üç şüpheli tutuklandı.